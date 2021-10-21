Завершен монтаж кровли нового терминала аэропорта Геленджика

В Геленджике идет строительство нового терминала аэропорта. Фото: gdz.aero

В Геленджике подходит к концу строительство нового терминала аэропорта. Завершен монтаж кровли здания. Благодаря причудливой форме и белой облицовке, терминал будет поход на парящую над курортом птицу.

Как сообщили в аэропорту Геленджик, монтажные работы шли почти год, так как площадь кровли составляет 14 500 м2. Покрытие монтировалось в шесть этапов.

-Новый терминал аэропорта Геленджик — уникальный по своей архитектуре проект для юга России. За счет светопрозрачных фасадов и преобладающего белого цвета, здание будет казаться легким и воздушным, хотя на самом деле при его строительстве использовано более 1500 тонн различных металлоконструкций и порядка 14 500 м3 бетона, - рассказал директор по строительству ООО «Аэропорт Геленджик» Беслан Сакания.

Уже идут работы по благоустройству площади перед воздушной гаванью. Всего на данный момент выполнено 50 % от запланированного объема. Площадь нового терминала аэропорта Геленджик составит более 16 700 м2. После ввода в эксплуатацию пропускная способность аэровокзального комплекса в сравнении с действующим зданием увеличится почти в 6 раз.