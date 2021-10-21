Введение одностороннего движения в Сочи изменит работу общественного транспорта

Новая схема движения общественного транспорта Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на двух участках трассы Адлер-Красная Поляна в тестовом режиме вводится одностороннее движение. Автомобилисты поедут по новой схеме с 10 утра 22 октября. Изменения коснутся и движения городского общественного транспорта.

Маршруты № 105, 105с, 105э, 130, 131, 135, 135э и 137, которые курсируют между курортными поселками с 22 октября поедут по новой схеме: с км 6 по км 32 для них открыты обе полосы трассы «Адлер – ГЛК «Альпика-Сервис», а обратно, со стороны Эсто-Садка, Красной Поляны и горнолыжных объектов, с км 32 по км 6, движение пройдет по федеральной дороге А-149 Адлер – Красная Поляна

– Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения. Мы ввели данные изменения перед осенними каникулами и началом зимнего лыжного сезона. В это время на курорт традиционно приезжают туристы, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Недвижай.

На участках с км 0 по км 6 обоих дорог продолжит действовать двустороннее движение. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки. Действующие съезды и мостовые переходы на трассах будут доступны автомобилям экстренных служб и для личных авто.