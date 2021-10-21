В Геленджике четыре с лишним часа горел лес Фото: Иван Макеев

В Геленджике потушили лесной пожар, который бушевал четыре с лишним часа. Как рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании на территории Геленджикского лесничества поступило 21 октября в 15.47.

На место пожара были направлены силы подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Спасатели установили, что горит лесная подстилка на площади 800 кв.м. В 16.35 огнеборцы отчитались о локализации возгорания, в 20.00 пожар ликвидировали полностью

В пожаротушении участвовали 21 человек и 6 единиц техники.