Автомобиль зажало между двумя трамваями в Краснодаре

В краевом центре водитель легкового авто спровоцировал аварию с трамваями. Фото: @kttu_krd

В Краснодаре 21 октября в дорожно-транспортное происшествие попали легковушка и два трамвая. Как сообщили в городском трамвайно-транспортном управлении, авария произошла примерно в 20.00 в районе перекрестка улиц Кирова и Буденного.

Водитель Лады не уступил дорогу электротранспорту, который имел приоритет движения. В итоге отечественное авто ударом отбросило в сторону другого трамвая. Машина оказалась зажата между двумя трамвайными вагонами.

Движение общественного транспорта было парализовано почти час.