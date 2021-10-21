Тепло, но дождливо будет в Краснодарском крае в выходные

Краснодарский край ждут дожди и ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснодарский край ждут проливные осенние ливни. Региональные синоптики предоставили грустный прогноз погоды на 23 и 24 октября.

Суббота сначала ободрит кубанцев теплом. Даже ночью будет не ниже +6, а днем от +17 и до +22, особенно комфортно будет на побережье. Например, на азовских курортах днем температура воздуха прогреется до 18 градусов тепла.

Но 24 октября настроение у небесной канцелярии резко изменится. На регион обрушатся сильные ливни и порывистый ветер. Ночью возможны заморозки до – 3, днем от +9 и до + 14 градусов.