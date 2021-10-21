Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 октября 2021

В Сочи продолжаются работы по замене электрооборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории курорта идет масштабный планово-предупредительный ремонт городского электрооборудования. Энергетики вынуждены на время прекращать подачу электроэнергии в дома сочинцев.

В Адлерском районе работы начнутся с 05:00 и продлятся несколько часов, в связи с чем жителям нескольких улиц придется столкнуться с отсутствием привычных благ цивилизации. В графике электриков посёлок Кудепста, здесь будет обесточена улица Искры. В селе Верхнениколаевское ограничения коснуться улиц Заречная, Мостовая, Междуреченская и переулка Западный. Также без света проведут какое-то время обитатели садовых товариществ «Горный сад», «Знание», «Гея», «Турист», «Холодные ключи», «Фара», «Экспресс», «Агат» и «Строитель СМП». Еще будут в списке ремонтных работ улицы Тульская, Псебайская, Николаевская, Веринская, Табачная, Чайная, село Вардане-Верино, ООО «Прайд», ООО Монолит, поселок «Южный», жилой комплекс «Морская симфония» и поселок «Бургас».

В Хостинском районе объем работ не столь обширен. Здесь предстоит проверить и в случае необходимости заменить электрооборудование всего на трех улицах: Измайловской, ул. Армянской и. Фундучной.

В Центральном районе ремонтные работы начнутся также рано утром и продлятся несколько часов, что, естественно, повлечет за собой отключения света на улицах: Восточная, Целинная, Приморская, Виноградная, Яблочная и Соколова, а также на переулках Теневой, Морской и Виноградный.

В Лазаревском районе работы намечены в поселке Чемитоквадже на ул. Магистральной и в поселке Аше на улице Репина. В Головинке веерные отключения запланированы на улицах Центральная и Коммунаров.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.