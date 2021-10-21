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Общество21 октября 2021 23:32

В Геленджике прошло шоу дронов

Беспилотные летательные объекты создавали в небе причудливые узоры
Евгения ХАЛИКОВА
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В Геленджике прошло шоу дронов

В Геленджике прошло шоу дронов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Геленджике начался краевой фестиваль беспилотников. 21 октября участники продемонстрировали мастерство управлением дронами. Рой из десятков летательных аппаратов озарил небо над курортом. Чтобы собрать беспилотники в причудливые узоры и при этом не создать аварийную ситуацию в небе, операторы дронов проработали алгоритм полетов.

В фестивале принимают участие 14 команд со всего региона. Организаторами шоу являются краевой Центр детского и юношеского технического творчества и министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В Геленджике начался фестиваль беспилотников. Видео: @typodar