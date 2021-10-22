Что произошло за ночь 22 октября: Автомобиль зажало между двумя трамваями в Краснодаре

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Что произошло за ночь 22 октября 2021 года. Автомобиль зажало между двумя трамваями в Краснодаре. Водитель легковушки не уступил дорогу трамваю.

На Кубани мужчину, убившего мать, приговорили к 12 годам тюрьмы. Осужденный задушил пенсионерку, находившуюся в беспомощном состоянии.

В Тимашевске мужчина ударил ножом сожительницу и лег спать, позже женщина умерла в больнице. Пострадавшая скончалась от кровопотери.

В Новороссийске из желудка 4-летней девочки врачи достали заколку. Ребенок жаловался на боли в животе.

В ковид-госпиталях Кубани 16% свободных коек. Резервные инфекционные госпитали переведут в режим повышенной готовности.