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Общество22 октября 2021 7:28

Что произошло за ночь 22 октября: Автомобиль зажало между двумя трамваями в Краснодаре

Что произошло за ночь 22 октября в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: @kttu_krd

Фото: @kttu_krd

Что произошло за ночь 22 октября 2021 года. Автомобиль зажало между двумя трамваями в Краснодаре. Водитель легковушки не уступил дорогу трамваю.

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Что произошло за ночь 22 октября