В Сочи при ремонте военного санатория похитили 9 млн рублей

Документы в ближайшее время передадут в суд

Военная прокуратура провела проверку реконструкции санатория в Сочи. Надзорное ведомство выявило хищение 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

- В 2016-2018 годах инженер-инспектор группы строительного контроля отдела капитального строительства подписал акты о приемке фактически невыполненных работ. После чего на счет подрядчика было необоснованно перечислено 9 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». Расследование дела продолжается, причиненный ущерб будет возмещен.