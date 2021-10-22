Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 8:28

На Кубани 22 и 23 октября воздух прогреется до +22 градусов

Это будут самые теплые дни месяца
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода в Краснодарском крае 22-23 октября

Погода в Краснодарском крае 22-23 октября

Жители и гости Краснодарского края смогут насладиться двумя теплыми днями перед резким похолоданием. 22 и 23 октября воздух прогреется до +22 градусов. При этом 25 октября дневные температуры опустятся до +7.

- В Краснодаре 22 и 23 октября без осадков. Температура воздуха ночью 3-5 градусов, днем 19-21 градус. По краю отметки на градусниках поднимутся до +22, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воды в Черном море также начала опускаться. Сейчас она на протяжении всего побережья колеблется от 17 до 19 градусов. В Азовском море вода еще холоднее – 10-11 градусов.