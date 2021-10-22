В Краснодаре благоустроят территорию возле Чистяковской рощи

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Свободный земельный участок возле Чистяковской рощи планируют благоустроить. Его уже подготовили к работам: убрали мусор и расчистили от поросли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Неоформленная зона находится по Зиповской, 4/4. Этому участку присвоен статус особо охраняемой природной территории. Идеи по благоустройству обсудят с жителями микрорайона. Планируется, что на этом месте будет зеленая зона с тротуарными дорожками, освещением и лавочками, - отметили в мэрии.

Территория занимает 1,3 га. Ее включили в график регулярной санитарной уборки.