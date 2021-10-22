Долги за газ в Краснодарском крае достигли 465 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Жители Краснодарского края в сентябре 2021 г. сократили просроченную дебиторскую задолженность за газ почти на 50 млн рублей. На 1 октября долг составил 465 млн рублей.

Одним из факторов, повлиявшим на частичное улучшение платежной дисциплины, специалисты «Газпром межрегионгаз Краснодар» считают проведение работ по отключению от системы газоснабжения более 500 абонентов - должников за прошедший месяц.

Отключения в ближайшее время могут затронуть жителей Краснодара, Новороссийска, Армавира и Анапы, где пользуются газом и не оплачивают его в общей сложности свыше 71 тысячи абонентов.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» ведет постоянную работу по снижению просроченной задолженности населения. С начала 2021 года компания направила абонентам свыше 500 000 уведомлений о необходимости погашения задолженности за потребленный газ и о предстоящем отключении от сети газоснабжения.

Для удобства абонентов в компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» функционируют дистанционные сервисы, ознакомится с работой которых можно на официальном сайте компании.

СПРАВКА "КП"

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1.Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок:

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2.Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

3.Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

– наложить арест на имущество;

– принудительно реализовать имущество;

– ограничить выезд такого лица за границу.