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Общество22 октября 2021 10:12

В Краснодаре начали реконструкцию аварийного Дома кубанской журналистики

Объект культурного наследия восстанавливают по поручению губернатора
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дому кубанской журналистики в Краснодаре, который находится на углу улиц Красноармейской и Гоголя, уже 100 лет. Здание долгое время находилось в аварийном состоянии. Сейчас рабочие приступили к реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- На объекте уже провели противоаварийные работы, усилили фундамент и перекрытия. Планируется обновить фасад, кровлю, сделать отделку помещений, установить инженерные сети, а также благоустроить территорию, - отметили специалисты.

Основные работы планируют завершить в 2022 году. На первом этаже здания Дома журналистики разместят зал для пресс-конференций, два выставочных зала музея и кафе. На верхних этажах откроют офисные помещения, в них разместят некоторые краевые СМИ.