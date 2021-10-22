В Краснодаре начали реконструкцию аварийного Дома кубанской журналистики

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дому кубанской журналистики в Краснодаре, который находится на углу улиц Красноармейской и Гоголя, уже 100 лет. Здание долгое время находилось в аварийном состоянии. Сейчас рабочие приступили к реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- На объекте уже провели противоаварийные работы, усилили фундамент и перекрытия. Планируется обновить фасад, кровлю, сделать отделку помещений, установить инженерные сети, а также благоустроить территорию, - отметили специалисты.

Основные работы планируют завершить в 2022 году. На первом этаже здания Дома журналистики разместят зал для пресс-конференций, два выставочных зала музея и кафе. На верхних этажах откроют офисные помещения, в них разместят некоторые краевые СМИ.