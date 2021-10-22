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Общество22 октября 2021 10:32

В Сочи выездную вакцинацию организовали в парке «Ривьера»

Привились около 15 сотрудников предприятий без отрыва от производства
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Вакцинация в парке «Ривьера». Фото: sochi.ru

Вакцинация в парке «Ривьера». Фото: sochi.ru

В Сочи работников предприятий вакцинируют без отрыва от работы. Например, накануне мобильная лаборатория приехала в парк «Ривьера». Прививку удалось сделать 15 сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

- Мобильная бригада выехала по заявке. Вакцинировались сотрудники парка. На предприятии число привитых увеличилось до 80%, - отметили в мэрии.

Все работники «Ривьеры» получили специальные отличительные знаки «Я привит от COVID-19».

Также в администрации добавили, что коллективы двух Музеев истории привиты от коронавируса на 100%. Прививочная кампания в Сочи продолжается.