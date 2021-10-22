Жителю Кубани дали 16 лет тюрьмы за убийство родителей

Приговор не вступил в силу

37-летний Константин Кушнаренко из Крымского района любил выпить. А родители всегда корили его за пристрастие к алкоголю. Это и стало поводом для убийства. Кровь пролилась при очередном конфликте в семье.

- Сын лечился от алкогольной зависимости по принуждению родителей. 10 января этого года он вместе с 60-летним отцом и 57-летней матерью находился на принадлежащей им базе отдыха в Варениковском сельском поселении. На фоне конфликта мужчина взял отцовское ружье расстрелял отца, а затем и мать, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю.

После убийства родителей мужчина похитил из сейфа 30 тысяч рублей и скрылся на автомобиле отца. Беглеца задержали в Новороссийске. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям.

- Кушнаренко дали 16 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в ведомстве.