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Общество22 октября 2021 11:43

Самолет Сочи-Брянск вынужденно сел в Ростове из-за технической неполадки

Пилоты сообщили о самопроизвольном выпуске шасси
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Борт проверяют техники. Фото: t.me/SouthAirports

Борт проверяют техники. Фото: t.me/SouthAirports

Самолет, вылетевший из Сочи в Брянск, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Пилоты сообщили о технической неполадке - несанкционированном выпуске шасси. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.

- ЧП случилось 21 октября в 14:32. Борт с пассажирами благополучно приземлился в Ростове. Позже пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным самолетом, - отметил собеседник.

В настоящее время техническое состояние воздушного судна, где произошел самопроизвольный выпуск шасси, проверяют специалисты.