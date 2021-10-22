Самолет Сочи-Брянск вынужденно сел в Ростове из-за технической неполадки

Борт проверяют техники. Фото: t.me/SouthAirports

Самолет, вылетевший из Сочи в Брянск, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Пилоты сообщили о технической неполадке - несанкционированном выпуске шасси. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.

- ЧП случилось 21 октября в 14:32. Борт с пассажирами благополучно приземлился в Ростове. Позже пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным самолетом, - отметил собеседник.

В настоящее время техническое состояние воздушного судна, где произошел самопроизвольный выпуск шасси, проверяют специалисты.