Новая школа в Центральном районе Сочи примет учеников в сентябре 2022 года

В Сочи возводят школу на 800 мест Фото: telegram-канал Алексея Копайгородского

Строительство новой школы в Центральном районе Сочи планируют завершить в 2022 году. Учреждение примет 800 учеников. Накануне объект с рабочим объездом посетил мэр города Алексей Копайгородский.

На объекте проводятся работы по укладке пешеходной дороги. Для строительства учреждения задействованы 82 специалиста. В здании уже проводятся отделочные работы. Планируется благоустроить территорию – провести освещение и установить парковую мебель. Согласно установленным срокам, учреждение в самом густонаселенном районе примет учеников в сентябре 2022 года.

Кроме школы, в Центральном районе Сочи модернизируется подстанция Пасечная, которая снабжает более 6,5 тысячи жителей сел Барановка и Русская Мамайка, улиц Пасечная, Целинная и Плеханова.

- К ноябрю 2022 года здесь подключат два трансформатора мощностью 40 МВА каждый вместо 16 МВА. Пасечная питает 100 трансформаторных подстанций, 24 социально значимых объекта, работает с 1972 года, на сегодняшний день сильно изношена, нагрузки превышают имеющиеся ресурсы, - отметил Алексей Копайгородский.