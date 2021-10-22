На Кубани за сутки коронавирусом заболели 257 человек, в том числе 25 детей

Количество зараженных увеличивается. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных 25 детей в возрасте от трех месяцев. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар и Усть-Лабинский район, здесь отмечено 47 и 17 заболевших соответственно. В Кавказском и Крыловском – по 16 новых случаев. В Мостовском районе в больницу попали 15 человек, в Туапсинском – 14.

- По 12 новых случаев инфицирования выявили в Анапе, Красноармейском и Ленинградском районах. В Новопокровском заразились девять человек, в Белоглинском – восемь. В Сочи, Апшеронском, Динском и Павловском районах по семь заболевших. По шесть – в Геленджике, Кореновском и Курганинском районах. По пять – в Армавире, Калининском и Тимашевском районах, - рассказали в оперштабе.

В других районах меньше всего инфицированных. Также известно, что за сутки зафиксировано 40 летальных исходов. В больницах чаще всего умирают пациенты с подтвержденным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.