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Общество22 октября 2021 12:26

Машину с умирающей пассажиркой экстренно сопроводили сотрудники ДПС в Краснодаре

Женщина теряла сознание
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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О поступке правоохранителей стало известно из публикации в соцсетях. Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

О поступке правоохранителей стало известно из публикации в соцсетях. Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

Женщина-водитель везла сестру в одну из больниц Краснодара. У женщины случился приступ желчекаменной болезни. Она теряла сознание, а состояние ухудшалось. Сопроводить без пробок машину с умирающей пассажиркой помогли полицейские.

- Водитель обратилась к инспекторам за помощью, так как боялась не успеть доехать до медучреждения. Госавтоинспекторы, нераздумывая, сопроводили в больницу автомобиль с пассажиркой, которая нуждалась в экстренной помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции женщине своевременно оказана квалифицированная помощь. Дочь пострадавшей поблагодарила лейтенанта полиции Сергея Шандыбу и капитана Евгения Брык в соцсетях.