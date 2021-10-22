Более миллиона жителей Кубани прошли вакцинацию от гриппа

От гриппа на Кубани привились более миллиона жителей Фото из архива КП

В Краснодарском крае вакцинацию от гриппа прошли 1 066 872 жителя. Всего по установленному плану необходимо привить 60% - 3,4 миллиона человек. Такие данные накануне озвучили в краевом министерстве здравоохранения.

Прививочная кампания завершится 15 декабря. Подчеркивается, что период между вакцинацией от гриппа и COVID-19 должен составлять месяц.

- Грипп может стать смертельно опасным для людей старше 60 лет, а из 100 привитых 80-98 человек не заболевают. Если все же привитый заразился, заболевание протекает в легкой форме, - отмечают в краевом минздраве.

Привиться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства либо в мобильных пунктах.