Андрея Харченко переизбрали мэром Армавира на третий срок

Харченко вступил в должность третий раз. фото: Ruspekh.ru

Андрей Харченко официально вступил в должность главы Армавира. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Чагаев в своем Telegram-канале.

- Депутаты Совета муниципального образования переизбрали мэра на третий срок. Сейчас проходит торжественная церемония вступления Харченко в должность, - написал Чагаев.

Андрей Харченко является главой Армавира с мая 2011 года. Ранее "Комсомолка" сообщала, почему он мог получить еще один срок в этой должности.

В администрации края также произошли кадровые перестановки. Сменился первый заместитель губернатора. Андрей Алексеенко ушел в вице-мэры Краснодара, теперь исполняет обязанности градоначальника. А первым замглавы региона стал Игорь Галась.