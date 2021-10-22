Ветеран Великой Отечественной войны Яков Сторчак Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани ветерану Великой Отечественной войны исполняется 100 лет. Свой 100-й день рождения отмечает казак Яков Сторчак. Накануне губернатор Кубани поздравил ветерана с юбилеем.

– Яков Павлович родился и всю жизнь прожил в Крыловском районе. Прошел через суровые испытания Великой Отечественной войны, освобождал Кубань, Украину, Белоруссию, Польшу, Румынию, Венгрию и Чехословакию, имеет много наград и медалей. От всей души желаю ветерану здоровья, благополучия и всего самого доброго, - написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Яков Сторчак родился 22 октября 1921 года в Крыловском районе, участвовал в атаке под Кущевской. Ветеран награжден Орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За освобождение Праги». У Якова Сторчака трое сыновей, семь внуков и двенадцать правнуков.