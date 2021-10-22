Инициативы кубанского парламента поддержаны на XXXV конференции Южно-Российской парламентской ассоциации

Фото: kubzsk.ru

XXXV конференция Южно-Российской парламентской ассоциации прошла в онлайн-формате. Законодатели Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя и ассоциированные члены ЮРПА – парламенты Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ставропольского края и Абхазии встретились в режиме видео-конференц-связи. В нее вошли 46 вопросов.

Кубанский парламент вынес на рассмотрение инициативу о поддержке федерального законопроекта и одно обращение. О сути проектов по итогам конференции рассказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

- Разработанный ЗСК документ об изменениях в одну из статей Бюджетного кодекса России предусматривает уточнение отдельных его положений, регулирующих вопросы межбюджетных отношений, - говорят в кубанском парламенте. - Предлагается минимизировать влияние разовых платежей на объем изъятия средств из местных бюджетов в качестве «отрицательного трансферта».

Расчет при этом предлагается производить за два года из последних трех отчетных финансовых лет. Таким образом изменения будут учитывать динамику поступления доходов. В действующей редакции Бюджетного кодекса предусмотрен расчет налоговых доходов исходя из последнего отчетного финансового года. Если будет принят законопроект, то это поспособствует стабильности и предсказуемости формирования местных бюджетов. По словам руководителя ЗСК, поводом к обращению в Правительство России послужила необходимость решения проблемы деградации береговой полосы водных объектов Кубани и Крыма.

- Регулярные подтопления горных и предгорных районов Краснодарского края и полуострова Крым, приводящие к трагическим последствиям, влекут за собой снижение эффективности промышленного производства, туристской и инвестиционной привлекательности курортных регионов, – пояснил Юрий Бурлачко. - К числу факторов, негативно влияющих на водные объекты, их пропускную способность, относится неудовлетворительное состояние русел рек.

Еще одна проблема – необходимость проведения берегоукрепительных и противооползневых работ в береговой зоне Черного и Азовского морей. Как отметил Юрий Бурлачко, ежегодное размытие береговой полосы морей приводит к значительному сокращению пляжных территорий.

На сегодняшний день из-за нехватки благоустроенных пляжей, значительная часть которых нуждается в реконструкции и благоустройстве, обеспечении инженерной инфраструктурой, а также в отсыпке и восстановлении, в оборот вовлечено лишь около 10 процентов азово-черноморского побережья Краснодарского края.

Следующая Конференция ЮРПА пройдет весной 2022 года. По итогам встречи Владимир Константинов поблагодарил участников за проделанную работу.