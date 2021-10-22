Жителя Кубани осудили за убийство котенка ударом об стул при детях

Приговор не вступил в законную силу

41-летний житель Усть-Лабинского района летом этого года убил кота на глазах у детей. Мужчина взял пушистика за задние лапы и с размаха ударил об деревянный стул. Домашнее животное скончалось от травм.

- Александр П. находился в состоянии алкогольного опьянения. Убил животное он на глазах у своих детей за то, что котенок запрыгивал на его вещи, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. В суде он признал вину и получил 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 15% в доход государства.