В Ленинградском районе Кубани полицейские со стрельбой остановили водителя легковушки

В отношении водителя составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: ОМВД Ленинградского района

В Ленинградском районе Кубани накануне произошла погоня за водителем легковушки. Полицейским при попытке догнать правонарушителя пришлось начать стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД Ленинградского района.

Так, 30-летний краснодарец ехал на Audi без прав и не остановился при указании сотрудников ГАИ. Гонщик ехал на большой скорости и, как предполагается, был пьян. За машиной отправился наряд ДПС.

Указания остановиться водитель игнорировал. Тогда правоохранители предупредили, что начнут стрельбу, однако и на это он не отреагировал. Остановить правонарушителя удалось только после нескольких выстрелов – одного в воздух и двух в его машину.

- Сотрудники ГАИ составили административный протокол, кроме того, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорится в сообщении пресс-службы Ленинградского отдела МВД.