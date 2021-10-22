Краснодарский филиал «Россети Кубань» принял 8,7 тыс. заявок на техприсоединение

«Россети Кубань» продолжает прием обращений заявителей, в том числе документов по подключению к электросетевой инфраструктуре в удаленном формате.

Клиентские офисы Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2021 года приняли в работу порядка 8,7 тысячи заявок на техприсоединение новых и увеличение мощности существующих энергоустановок. Общая запрашиваемая потребителями Краснодара и пяти прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея мощность составляет более 670 МВт.

Большая часть заявок на подключение к сетевой инфраструктуре поступила через онлайн-сервисы компании. Для удобства потребителей все процессы максимально автоматизированы, применяются новые технологии клиентского сервиса. С начала 2021 года специалисты офисов обслуживания потребителей Краснодарских электросетей дали порядка 25 тысяч консультаций по телефону.

Кроме заявок на технологическое присоединение, жителей также интересуют вопросы, связанные с работой электросетевого комплекса. Специалисты предлагают потребителям оптимальные технические решения и обеспечивают комплексный подход к реализации любых проектов в области электроснабжения. Например, техприсоединение, обслуживание сетей освещения, размещение волоконно-оптических линий связи, переустройство воздушных и кабельных линий, оказание нетарифных услуг в области электроснабжения.

«Россети Кубань» продолжают прием обращений заявителей, в том числе документов по подключению к электросетевой инфраструктуре в удаленном формате. Все заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг можно подать через «Портал-тп.рф». По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 (звонки по России – бесплатные).