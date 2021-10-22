Инфекцию подтвердили лабораторные исследования. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В двух районах Краснодарского края сняли карантин. Об этом сообщается в постановлениях, которые подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», речь идет о двух населенных пунктах, в которых обнаружили очаги опасных заболеваний.

Так, в поселке Агроном Динского района 15 октября были установлены ограничительные мероприятия после того, как на территории местного предприятия обнаружили африканскую чуму свиней. Вирус выявили в пробах мяса, которые отправили в лабораторию. В итоге было принято решение начать мероприятия по ликвидации инфекции на объекте. А теперь карантин снят.

А на территории бывшей молочно-товарной фермы в Успенском районе 6 августа обнаружили бешенство. После того, как в неблагополучных пунктах специалистами госветслужбы Кубани своевременно проведены противоэпизоотические мероприятия. На сегодняшний день все ограничения отменены - угрозы, что опасный вирус может распространиться на территории края, нет.