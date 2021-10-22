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Общество22 октября 2021 13:58

В Новороссийске застройщики похитили у дольщиков более 335 млн рублей

В результате пострадали 180 участников строительства
Светлана ОВДЕЙ
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Мошенникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет Фото из архива КП

Мошенникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет Фото из архива КП

В Новороссийске перед судом предстанут застройщики, похитившие более 335 миллионов рублей. В результате пострадали 180 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, застройщики заключили с гражданами договоры о строительстве трех многоэтажек. Однако обязательств по завершению и проведению инженерных сетей обвиняемые не выполнили. Вырученные деньги злоумышленники потратили на личные расходы.

- На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 409 миллионов рублей. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд. Согласно статье, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет, - говорится в сообщении пресс-службы.