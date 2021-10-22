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Происшествия22 октября 2021 14:22

Нелегалов, вывезших из страны лес на более чем 7 млн рублей, задержали на таможне Новороссийска

Контрабандисты перевозили материалы по липовым документам
Светлана ОВДЕЙ
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Сотрудники Новороссийской таможни пресекли деятельность контрабанды, нелегально перевозившей лесоматериалы. Им удалось отправить в Китай более 300 кубометров на более чем 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Группировка состояла из граждан России, Украины и Китая. А материалы контрабандисты вывозили по поддельным документам – «липовые» договоры купли-продажи.

- В отношении участников возбуждено уголовное дело по незаконному перемещению через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере, - сообщил заместитель начальника Новороссийской таможни Александр Шевченко.