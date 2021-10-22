Имя главы озвучат не раньше декабря

Срок подачи заявок на пост главы Северского района продлили на месяц. Такое решение 22 октября приняли депутаты местного Совета.

Официально определиться с кандидатами выборная комиссия должна была до конца октября. В ноябре тайным голосованием депутаты должны были выбрать главу района.

Однако теперь эти процедуры отсрочены на месяц. Имя главы района на следующие пять лет озвучат не раньше декабря.

Напомним, в отношении действующего главы Северского района Краснодарского края Адама Джарима возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.