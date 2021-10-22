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22 октября 2021 14:24

Срок подачи заявок на пост главы Северского района продлили на месяц

Такое решение приняли депутаты местного Совета
Сергей ПЕТРОВ
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Имя главы озвучат не раньше декабря

Имя главы озвучат не раньше декабря

Срок подачи заявок на пост главы Северского района продлили на месяц. Такое решение 22 октября приняли депутаты местного Совета.

Официально определиться с кандидатами выборная комиссия должна была до конца октября. В ноябре тайным голосованием депутаты должны были выбрать главу района.

Однако теперь эти процедуры отсрочены на месяц. Имя главы района на следующие пять лет озвучат не раньше декабря.

Напомним, в отношении действующего главы Северского района Краснодарского края Адама Джарима возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.