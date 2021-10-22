В «Орленке» разработали план спасения планеты. Фото: ВДЦ "Орленок".

В программе принимают участие 100 ребят из образовательных организаций территорий расположения предприятий атомной промышленности. Это победители конкурсных мероприятий для талантливых детей и активные участники проекта «Школа Росатома». В «Орленке» мальчишки и девчонки исследуют воздействие человека на природу в ходе научно-технического прогресса.

«Глядя на современные технологии, понимаешь, что мы стоим на пороге будущего, связанного с дальнейшим стремительным прогрессом. Поэтому важно давать технические знания и навыки детям, развивать интерес ребят к инновационным технологиям и вместе с ними разрабатывать новые возможности их применения для сохранения ресурсов Российской Федерации», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

На протяжении трех недель орлята знакомятся с историей и открытиями атомного флота России и проходят тематические образовательные курсы: ребята изучают морскую экологию, судовождение и альтернативную энергию ветра, узнают о принципах проектирования устройств, которые обеспечивают экономию топлива на судах, погружаются в проектную и научно-образовательную деятельность в рамках создания новых «зеленых» судов для нужд России.

Рассматривать вопрос с научной точки зрения участники программы учатся у преподавателей Волжского государственного университета водного транспорта, которые проводят образовательные занятия. Представители вуза делятся своим опытом работы и рассматривают с орлятами существующие проблемы в рамках выбранных тем проектов. Ребята обсуждают и разрабатывают способы исследования и измерения необходимых данных, анализируют их и предлагают варианты решения заявленных проблем.