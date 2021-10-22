В Адыгее уголовное дело 17-летнего подростка, похитившего скутер, передано в суд

Несовершеннолетний побил незнакомого подростка и украл у него скутер Фото: Алексей Булатов

В Адыгее завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 17-летний подросток. Несовершеннолетний обвиняется в краже с насилием. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея.

Подросток – житель Майкопа – решил украсть скутер, который ремонтировал незнакомый с ним мальчик. Для этого он подошел и начал угрожать тому с указанием отдать транспорт. На отказ подростка обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, забрал скутер и скрылся.

- Расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего завершено. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.