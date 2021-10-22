Бульвар "Мариинский" в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации города

В Краснодаре завершилось благоустройство бульвара «Мариинский». Обновление проведено на площади более 1 гектара по улице Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В бульваре уложили новую тротуарную плитку, обновили систему освещения. Проведено озеленение зоны – здесь высадили 67 деревьев и 1,2 тыс. кустарников, а также установлены новые лавочки и оборудована детская площадка. Территория уже открыта для посетителей.

- На деревьях установили приствольные решетки — их заказывали индивидуально для каждого дерева. Заменена плитка на постаменте памятника Александру Суворову, привели в порядок бюсты военачальников, установленные вдоль центральной части бульвара, - говорится в сообщении пресс-службы.