Более 300 млрд рублей поступило в бюджет Кубани за прошедший период 2021 года

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года край привлек на 44 млрд рублей больше Фото: admkrai.krasnodar.ru

Бюджет Краснодарского края за прошедший период 2021 года пополнился более 300 миллиардами рублей. Показатель за 9 месяцев превысил объем того же периода 2019 года. Об этом накануне сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего краю уже удалось привлечь 306,5 миллиарда рублей, большая часть суммы – 248,9 миллиарда – за счет налоговых и неналоговых доходов. Всего до конца текущего года планируется достичь показателя в 325 миллиардов.

Наравне с привлеченными средствами, расходы за период текущего года составили 276,5 миллиарда рублей – это на 126,9% больше, чем в период 2019 года.

- Большую часть дополнительных средств направили на строительство и ремонт школ, детсадов, больниц, офисов врачей общей практики, спортивных комплексов и центров единоборств. Особое внимание уделяем обеспечению жильем детей-сирот, переселению из ветхого и аварийного жилья, – сказал первый вице-губернатор Игорь Галась.

Среди муниципалитетов лидерами по привлечению отмечены Горячий Ключ, Абинский, Апшеронский, Динской и Приморско-Ахтарский районы.