В Сочи в 2022 году отремонтируют 96 многоэтажек

96 многоквартирных домов отремонтируют в Сочи в 2022 году Фото из архива КП

В Сочи в 2022 году проведут капитальный ремонт в 96 многоквартирных домах. В текущем году работы проведены в 58 многоэтажках из 84 запланированных. Новые объекты внесены в программу капремонта накануне на совещании под председательством мэра.

Так, в 96 домах переоборудуют лифты, проведут обновление крыш и фасадов – всего порядка 230 видов работ. На капитальный ремонт выделят 332 миллиона рублей: средства направят из краевого фонда капремонта.

Подчеркнуто, что запланированные работы текущего года завершат уже к концу ноября.