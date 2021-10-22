В Краснодаре 26 октября стартует осенний этап акции «Краснодар – 10 тысяч деревьев»

Весной текущего года уже высажено 12600 молодых деревьев Фото: krd.ru

В Краснодаре стартует осенний этап акции «Краснодар – 10 тысяч деревьев». Высадка начнется уже 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Для участия в акции подается заявка в администрацию округа. А специалисты отделов определяют места высадки деревьев. Весной в рамках программы город уж пополнился 12 600 саженцами. До конца 2021 года планируется довести число до 25 тысяч, что превышает показатели предыдущих лет: акция «Краснодар -10 тысяч деревьев» проводится ежегодно.

На территории города, в частности, высаживают хвойные деревья, кустарники, клен, сирень, гибискус, катальпу. А для жителей разработаны рекомендации по уходу за растениями: ознакомиться с ними можно на сайте городской администрации.