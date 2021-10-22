Сбытчик наркотиков пытался спрятать упаковки в одном из частных домов Сочи

Задержать наркодилера помогли местные жители, во дворе которых он пытался спрятать свертки с веществами Фото из архива КП

В Сочи наркодилер пытался спрятать наркотики в одном из частных домов. Местные жители увидели, как неизвестный закапывает в их дворе странные упаковки, и вызвали правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Оказалось, что сбытчик наркотиков из Владимирской области спрятал свертки с веществами под камнем: всего было обнаружено 4 упаковки. Позже в автомобиле наркодилера найдены еще 6 пачек. А общий объем веществ составил более килограмма.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, статья которого предусматривает наказание в виде лишения свободы. Максимальный срок – пожизненное, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.