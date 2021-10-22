Еще два кандидата подали документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара

На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара документы подали уже 6 человек Фото: krd.кг

В Краснодаре документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города подали еще два кандидата. Всего уже насчитывается шесть участников отбора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, накануне документы подали директор краснодарской типографии Сергей Гончаров и управляющий партнер краевого адвокатского бюро Виталий Кацко. Напомним, что прием завершится 29 октября в 17:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Андрей Алексеенко подал документы на конкурс по отбору кандидатур главы Краснодара. Накануне первый вице-губернатор назначен исполняющим обязанности мэра краевой столицы.