Евгений Наумов проверил застройку Новороссийска

Евгений Наумов посетил Новороссийск с проверкой городской застройки Фото: пресс-служба краевой администрации

Новороссийск с проверкой городской застройки посетил вице-губернатор Евгений Наумов. В ходе объезда проверены несколько возводимых ЖК, один из которых завершают.

Так, 16-ти этажный дом в ЖК«Гайдук-Сити» готов на 97%. Всего он вмещает 500 квартир, а ввести в эксплуатацию планируют уже в декабре текущего года. Однако, как отмечено в ходе объезда, при разработке плана не учитывались социальные объекты. На территории недостаточно зеленых зон и парковок, а в ближайшая школа принимает детей почти в два раза больше по вместимости.

Не учтено и строительство социальных объектов для уже построенного ЖК «Парковый» и ЖК «Малина» - здесь возводят 23- и 24- этажные дома на 844 жителя. Найти возможные решения проблемы главе города Игорю Дяченко назначено в течение недели.

В свою очередь, мэр отметил, что рядом с ЖК «Гайдук-Сити» планируют построить школу – ведутся переговоры с собственником свободного участка.