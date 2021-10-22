В Краснодаре семь троллейбусов продолжат работать в сокращенном режиме до 30 октября

В Краснодаре семь троллейбусов продолжат работать в сокращенном режиме Фото: krd.ru

В Краснодаре семь троллейбусов продолжат временно работать сокращенно. Изменения в графике сохранятся 22, 23, 25, 27, 29 и 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, сокращенном режиме до 30 октября будут работать троллейбусы №2,4,6,7,8,12,20. Ограничения сохраняются в связи с дорожными работами по улице Мира. Здесь ремонтируют участок протяженностью в 2,1 километра. Завершить работы планируют к концу осени.