Дополнительные коронавирусные ограничения вводят на Кубани с 25 октября

QR-код о вакцинации или справка о перенесенном недавно COVID-19 теперь также важны, как и паспорт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае с 25 октября и по 1 декабря попадают под запрет проведение всех детских массовых спортивных и культурных мероприятий. Как сообщили в администрации Краснодарского края, QR-код о вакцинации или справка о перенесенном недавно COVID-19 на ближайшие несколько месяцев становятся главными документами кубанцев. Для людей старше 18 лет они будут пропуском на концерт, спортивный матч или любое другое культурное событие, одобренное Роспотребнадзором.

С 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае без согласования с санитарными врачами не пройдет ни одно мероприятия с большим количество участников.

В Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также в Джубге, Новомихайловке, Небуге, Гизель-Дере и Шепси начнут действовать строгие правила посещения кафе, столовых и ресторанов. Здесь вход будет открыт только для тех, кто у кого есть антитела к коронавирусу. Важное замечание, что принимать будут справки о полной вакцинации, а не только одним компонентом вакцины.

Для заселения в гостиницы требования помягче - отельерам будет достаточно сведений и о сделанном первом компоненте вакцины от COVID-19.

При этом также останутся в силе ограничения, введенные ранее.