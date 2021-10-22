В Ленинградском районе отремонтировали парк

Парк отремонтировали благодаря нацпроекту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В поселке Образцовом Ленинградского района после ремонта открылся парк. Как сообщили в администрации Краснодарского края, ремонт здесь ждали давно. Зеленая зона в поселке была разбита 60 лет назад и за это время парковая мебель пришла в негодность и морально устарела. После реконструкции появились детские площадки и спортивные зоны.

- По просьбе местных жителей восстановили танцевальную площадку. И заложили аллею, где высадили 15 деревьев по количеству улиц поселка, а еще установили светильники, удобные скамейки и благоустроили территорию перед мемориалом, – написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

До конца текущего года в Краснодарском крае благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» обновят 232 территории.