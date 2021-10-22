В Краснодаре проверили соблюдение коронавирусных ограничений

В Краснодарских кафе проверяют соблюдения коронавирусных ограничений. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре 22 октября прошли проверки организаций потребительской сферы. Сотрудники департамента проинспектировали, как в кафе и в ресторанах соблюдают требования санитарных врачей. Проверили наличие масок для защиты органов дыхания, антисептиков и разметок для соблюдения социальной дистанции. Как сообщили в администрации Краснодарского края, усилить контроль действующих мер накануне поручил губернатор Вениамин Кондратьев.

– Большинство организаций потребительской сферы соблюдают коронавирусные ограничения. 21 октября сотрудники департамента потребительской сферы проверили более 10 заведений Краснодара. Нарушения обнаружили только в одном. В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении, – рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

С начала 2021 года сотрудники департамента обнаружили нарушения на 132 объектах потребсферы. В частности, речь идет о несоблюдении запрета на курение кальянов и работы в ночное время. По материалам было возбуждено 175 административных дел, по 55 суды уже вынесли решения. Нарушители заплатили штрафы на общую сумму в размере 1,6 млн рублей.