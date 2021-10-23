Что произошло в Краснодаре в ночь на 23 октября

Очаги опасных заболеваний обнаружили в поселках Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что произошло за ночь 23 октября 2021 года. В двух районах Краснодарского края сняли карантинные ограничения.

45-летний мужчина впал в кому и умер после того, как побывал в отделении полиции на Кубани. Мать Георгия Кавелидзе обратилась в Комитет против пыток, чтобы наказать виновных в смерти сына.

Власти Краснодарского края объяснили, как получить QR-код, если переболел коронавирусом неофициально. О перенесенной болезни знают благодаря ПЦР-тесту.

Еще два кандидата подали документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара. Всего уже насчитывается шесть участников отбора.

Вскрылись новые эпизоды взяточничества в Роспотребнадзоре Кубани. Нечистыми на руку оказались начальник отдела и подчиненные.