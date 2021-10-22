На Кубани станет больше проектов, посвященных казачеству

В Краснодарском крае бережно хранят казачьи традиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае увеличат количество проектов, связанных с казачеством, историей и традициями региона. Как сообщили в администрации Краснодарского края, в регионе идет активное сотрудничество с фондами, которые занимаются изучением и поддержкой местной культуры

– Кубанское казачество будет активно взаимодействовать с фондом по сохранению исторических, культурных и духовных традиций казачества. Проводить совместные мероприятия военно-патриотической направленности для молодежи, культурно-массовую и спортивную работу, – рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На Кубани развивается добровольческое казачье движение. Проводят многочисленные выставки и фольклорно-этнографические мероприятия. В Усть-Лабинске с 22 и по 24 октября проходит крупнейший в стране фестиваль традиционной казачьей песни «Александровская крепость».