Погода на 23 октября 2021 года в Краснодаре: снова будет тепло и без осадков Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на календарную осень, погода в Краснодарском крае продолжает бить температурные рекорды. Так, 23 октября в краевой столице воздух прогреется до + 22 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 23 октября 2021 года в Краснодаре.

- 23 октября в Краснодаре ожидается небольшая облачность. Температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов. Осадки не прогнозируются, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер в субботу будет не сильным - его порывы достигнут 4 м/с.