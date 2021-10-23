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Общество23 октября 2021 8:40

На Кубани с 30 октября по 7 ноября изменится работа общественного транспорта

Рейсы будут осуществляться в режиме выходного дня
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани общественный транспорт с 30 октября по 7 ноября будет работать в режиме выходного дня Фото: krd.ru

На Кубани общественный транспорт с 30 октября по 7 ноября будет работать в режиме выходного дня Фото: krd.ru

В Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября изменится работа общественного транспорта. Рейсы будут осуществляться в режиме выходного дня. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения связаны с уменьшением числа пассажиров. Помимо работы в режиме выходного дня, перевозчики могут уменьшить количество рейсов или не выполнять, предварительно сообщив об этом министерство транспорта и дорожного хозяйства. Пока заявлений в департамент не поступало.

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае объявлены нерабочими в связи с эпидемиологической обстановкой. Накануне озвучены ковидные ограничения, введенные для сокращения риска заболеваемости: для посещения досуговых мест необходимы QR-коды, а музеи, кинотеатры и выставки временно закроются.