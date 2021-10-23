Из-за коронавируса отменили спектакли в театрах Краснодара

Фото: пресс-служба театра "Премьера"

Краснодарские театры объявили об отмене спектаклей в нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября.

- В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края в период с 30 октября по 7 ноября все репертуарные спектакли и концерты отменяются,— сообщили в пресс-службе Музыкального театра “Премьера”.

Также напомним, что с 25 октября по 1 декабря на спектакли можно будет попасть лишь по предъявлению QR-кода о вакцинации.

- Посещение музыкального театра зрителями возможно только при наличии действующего QR-кода сертификата вакцинации из личного кабинета на портале «Госуслуги» или бумажного сертификата, полученного после вакцинации от коронавируса или после перенесенной за последние полгода болезни, - отметили в пресс-службе Музыкального театра.