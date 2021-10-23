В Сочи закурившую на борту самолета пассажирку сняли с рейса

Пассажирку сняли с рейса в аэропорту Сочи из-за курения на борту самолета Фото из архива КП

Пассажирку, летевшую рейсом «Сочи-Москва», отстранили от полета в аэропорту города-курорта. Девушка закурила на борту самолета. Об этом накануне сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

Так, 28-летняя жительница Челябинска зашла в самолет и после того, как заняла место, закурила электронную сигарету. Пассажиры, увидевшие это, сообщили бортпроводникам, а капитан рейс решил отстранить девушку от полета.

Нарушительницу доставили в дежурную часть, где на нее составили административный протокол с вынесением штрафа.