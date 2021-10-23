Ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре вновь открылись ярмарки выходного дня. В этот раз фермеры привезли 90 тонн сельхозпродукции: сезонные овощи и фрукты, яйца, хлебобулочные изделия и соленья.

- В ярмарках принимают участие около 600 сельхозпроизводителей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. - Среди постоянных участников ярмарок — хозяйства Выселковского, Динского, Калининского, Каневского, Брюховецкого районов, а также фермерские хозяйства и частные предприниматели Краснодара и Республики Адыгея.

Ярмарки расположены на улицах имени Буденного, Евдокии Бершанской, Захарова, Героя Яцкого, Дзержинского, Каляева, а также на Уральской, Заводской, Одесской, Восточно-Кругликовской и Бургасской.

-На торговых площадках размещена информация о режиме работы и рекомендованных ценах. В доступном для покупателей месте установлены измерительные приборы для проверки правильности меры, веса, цены, - отметили в пресс-службе администрации города.